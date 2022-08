Jaapani võimud tahavad riigis suurendada alkoholi tarbimist

"Sake Viva!" kampaania tahab tulla välja plaaniga, kuidas muuta alkoholi joomine atraktiivsemaks. Samuti tahab riik aidata alkoholifirmasid, vahendas BBC.

Konkursil palutakse 20-39-aastastel jaapanlastel jagada äriideid, kuidas suurendada oma eakaaslaste hulgas alkoholi tarbimist.

Maksuameti teatel on pandeemia ajal tekkinud uued harjumused ja rahvastiku vananemine toob kaasa alkoholimüügi vähenemise.

Jaapani meedia teatel on inimeste reaktsioon olnud vastuoluline. Mõned inimesed kritiseerivad kampaaniat, kuna see propageerib tervist kahjustavat eluviisi. Inimesed saavad oma ideid esitada kuni septembri lõpuni.

Hiljutised maksuameti andmed näitavad, et jaapanlased jõid 2020. aastal märkimisväärselt vähem alkoholi kui 1995. aastal. Seetõttu väheneb riigis ka alkoholiaktsiisist saadav maksutulu. Ajalehe The Japan Times teatel moodustas alkoholiaktsiis 1980. aastal viis protsenti riigi kogutulust, 2020. aastal oli see aga vaid 1,7 protsenti, vahendas BBC.

Maailmapanga teatel on ligi kolmandik Jaapani elanikkonnast 65-aastased ja vanemad inimesed.