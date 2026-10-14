Trump lubas Gröönimaal alustada ulatuslikke maavarade otsinguid

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et Gröönimaal valmistutakse alustama laiaulatuslikku nafta, gaasi ja mineraalide otsingut.

Trump ei avaldanud plaanide kohta täpsemaid üksikasju, kuid väitis, et saarel leidub erakordselt suuri kergesti kättesaadavaid naftavarusid.

Teade tuli pärast seda, kui USA, Taani ja Gröönimaa sõlmisid septembris kokkuleppe, mille eesmärk oli leevendada pingeid, mis olid tekkinud Trumpi korduvate ähvarduste tõttu Gröönimaa enda kontrolli alla võtta.

Kokkulepe laiendab USA sõjalist kohalolekut saarel, võimaldades rajada kaks uut sõjaväebaasi ja arendada raketitõrjesüsteemi Golden Dome ehk Kuldkuppel

"Igasugune tulevane rünnak Ameerika Ühendriikide vastu peab kulgema üle Gröönimaa, kus meie kaitsejõud tulistavad rutiinselt alla droone, rakette või mistahes muid relvi, mida pole veel isegi välja mõeldud," kirjutas Trump Trump talle kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.