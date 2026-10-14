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Eesti hoiab töökorras Venemaa kasutatavat gaasitoru

Eesti
Gaasitrassi marker. Illustreeriv foto.
Gaasitrassi marker. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Eesti hoiab töökorras läbi Võrumaa kulgevat gaasitrassi, mida Venemaa saab kasutada oma eksklaavi, Leedu ja Poola vahel asuva Kaliningradi oblasti varustamiseks, kirjutas kolmapäeval Eesti Ekspress.

Venemaalt üle Eesti kagunurga Lätti ja sealt edasi läbi Leedu kulgeva kahest 70-sentimeetrisest gaasitorust koosnev 22-kilomeetrine lõik kuulub Eesti elektri- ja gaasi põhivõrgu haldurile Elering ning Venemaa kasutab seda vastavalt sõlmitud lepingule varuvariandina Kaliningradi oblasti varustamisel, kui otse läbi Leedu kulgev toru või ka Kaliningradis asuv ujuvterminal peaks rivist väljas olema, selgub Eesti Ekspressi loost. Venemaa vajab gaasi Kalinigradi oblastis asuvate elektrijaamade varustamiseks, kuna Balti riikide lahkumisega Venemaaga ühisest elektrisüsteemist jäi oblast energiasaareks.

2023. aasta juulis läbis Luhamaad pool teravatt-tundi Vene maagaasi, mis on umbes 15 protsenti Eesti aastasest tarbimisest. Pool teravatt-tundi Vene maagaasi voolas läbi Eesti ka 2024. aasta sügisel, kirjutas leht.

Eesti Ekspress tõi välja, et ükski Eesti poliitik, kes selle valdkonna juhtimisega on viimastel aastatel tegelenud, ei olnud Vene gaasitoru teemaga kursis. Peaminister Kristen Michal ütles küll pärast info kogumist, et soovib algatada gaasitoru kasutusest mahavõtmise ning annab suunise energeetika- ja keskkonnaministrile Erkki Keldole selleks Lätiga, mille territooriumil asub gaasitrassi kraan, kokku leppida, et ühendust transiidiks enam ei avataks. Kui kokkulepet ei sünni, peab Michal võimalikuks keelata transiit Eesti sanktsioonidega.

Keldo viitas oma kommentaaris Eesti Ekspressile, et Venemaa võib tahta toru sulgemist kasutada oma infosõjas Balti riikide vastu ning märkis, et Lätiga saab kokku leppida pärast uue valitsuse ametisse astumist seal.

Praegu gaasi Kaliningradi selle kaudu ei liigu, kuid Venemaal on endiselt võimalik ülekandevõimsust broneerida. Eesti keelas Vene gaasi impordi 2022. aasta sügisel seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukrainas.

Loe pikemalt Eesti Ekspressist.

Toimetaja: Mait Ots

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