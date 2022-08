Tartus algab valdkondadevaheline kunstifestival

Pilk telefonis inimesi tänaval kõndimas võib tänapäeval märgata ilmselt iga päev. Tegelikult on see grupp testpublikuks värskele lavastusele, mida näevad jalutajad paralleelselt nii virtuaal- kui ka reaalmaailmas. Autoriks on neljast Austria naiskunstnikust koosnev rühmitus "Raumarbeiterinnen" ehk ruumitöötajad.

"Me lõime selle teose hiljuti, Tartu linna jaoks.Meile meeldib mõelda, et kunst levib kogu linnaruumis ja võib käivitada muutuseid, mida me ühiskonnana vajame," ütles kunstitrupi "Raumarbeiterinnen" liige Simone Barlian.

Lavastus on osa teisipäeval algava festivali Tartu Interdistsiplinaar programmist.

"Meie põhifookuses on mängimine erinevate meediumitega ja nende sulandamine. Seda võiks kasutada palju laiemalt, sest see annab väga palju uusi vaatenurki ja väga põnevaid lähenemisvõimalusi," lausus festivali Tartu Interdistsiplinaar peakorraldaja Krista Ojasaar.

Festival toob Tartusse nii muusika, kirjanduse kui ka etenduskunsti elamusi. Samuti avatakse Pallase galeriis näitus, kus saab näha ka austria rühmituse jalutuskäigust välja koorunud foto-ja videoinstallatsioone, mis annavad samuti tartu linnaruumile uue kunstilise tähenduse.

Naiste fookuseks on, kuidas saaks linn olla nii keskkonna- kui ka inimsõbralikum.

"Koroonapandeemia näitas, et me suudame ühiskonnale pausi panna. Aga kui ei ole otsest ja kohest ohtu tervisele, siis me ei peatu. Kuigi kliimakriis on ju oht, mis tuleb muudkui lähemale," rääkis Barlian.

Mänguline lavastus etendub Tartus teisipäeval, koos festivalinädala ja näituse avamisega.