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Venemaa palus Vietnamilt lennukeid rendile

Välismaa
Venemaa lennufirmade lennukid Moskvas Šeremetjevo lennuväljal.
Venemaa lennufirmade lennukid Moskvas Šeremetjevo lennuväljal. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Leonid Faerberg
Välismaa

Venemaa püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennuettevõtete lennukite rendileandmiseks Venemaa lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega (nn wet lease).

"Saatsime kolleegidele vastavad ettepanekud, nad vaatavad neid läbi," ütles Venemaa transpordiminister Andrei Nikitin kolmapäeval, pärast Vene-Vietnami läbirääkimisi Moskvas.

Venemaa on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ning seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele ja nende varuosadele, püüdnud wet lease-i lepinguid sõlmida mitme riigiga, sealhulgas Kesk-Aasia riikide, Katari, Kuveidi ja Etioopiaga, kommenteeris väljaanne The Moscow Times. Teadaolevalt Etioopia keeldus 2025. aasta suvel Venemaa ettepanekust, viidates sellele, et riigil pole volitusi anda riiklikule lennuettevõtjale Ethiopian Airlines korraldust lennukeid välja rentida. Samuti kardeti sattuda USA teiseste sanktsioonide alla.

Samas ei ole seni teada ühestki kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennuettevõtja lennukeid Venemaale wet lease-i korras renditud.

Uusi lennukeid vajavad Venemaa lennufirmad, kes kaotasid pärast Ukraina sõja algust kehtestatud sanktsioonide tõttu võimaluse mitte ainult Boeingute ja Airbuside ostmiseks, vaid ka nende remontimiseks. Need lennukid moodustavad kaks kolmandikku Venemaa tsiviillennunduse lennukipargist ning teenindavad 90 protsenti reisijatest.

Varuosade hankimise raskuste tõttu on Venemaa suurimate lennuettevõtjate käsutuses olevast lennukipargist pandud seisma ligi 20 protsenti, arvutas ajaleht Kommersant. Venemaa 11 suurimal lennuettevõttel, mis teenindavad üle 90 protsendi kogu Venemaa reisijateveost, ei lennanud suvel 673 lennukist 130. Samal ajal peetakse sel perioodil tavapäraseks, et plaanilise hoolduse tõttu on korraga kasutusest väljas kuni kümnendik lennukitest.

Kui jätta välja Venemaa suurim lennunduskontsern Aeroflot, siis kaheksal lennuettevõtjal oli kasutusest maas ligi kolmandik lennukipargist – 322 lennukist 93 ei olnud lennuliikluses kasutusel.

Vene režiimi juht Vladimir Putin lubas Venemaa lennuettevõtjatel 2025. aasta aprillis rentida välismaa ettevõtetelt lennukeid wet lease-i tingimustel. Varem oli selline rentimine lubatud ainult Venemaa lennuettevõtjate vahel ning üksnes riigisisesteks lendudeks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Moscow Times

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