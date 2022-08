Kreml proovib takistada juutide põgenemist Venemaalt

Ajaleht The Times kirjutab, et Kreml kavatseb likvideerida agentuuri, mis aitab juutidel emigreeruda Iisraeli. Ukraina sõja tõttu põgenevad Venemaalt kümned tuhanded juudid.

Venemaa justiitsministeerium tahab sulgeda Juudi agentuuri, kuna väidetavalt saatis agentuur välismaale konfidentsiaalseid andmeid Venemaa kodanike kohta.

Eksiilis elav rabi Pinchas Goldschmidt usub, et "Kreml proovib takistada ajude äravoolu Venemaalt". Iisraeli peaminister Yair Lapid kritiseerib samuti Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

Goldschmidt põgenes märtsis Venemaalt ja mõistis sõja avalikult hukka. Nüüd elab ta Jeruusalemmas ja Euroopas.

Juudi agentuur töötab kogu maailmas, et hõlbustada inimeste väljarännet Iisraeli. Agentuuri hinnangul on alates veebruarist Venemaalt Iisraeli lahkunud 20 000 juuti. Goldschmidti hinnangul võib lahkunute hulk olla kuni 40 000 inimest, vahendas The Times.

Kevadel väitis Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et natside liidril Adolf Hitleril oli juudi rahvusest esivanem. Iisrael kritiseeris teravalt Lavrovi väiteid. Lapid oli siis veel Iisraeli välisminister ja nimetas siis Lavrovi väidet andestamatuks ja ennekuulmatuks.