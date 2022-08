Eesti vetesse soovivad tuuleparke rajada nii Eesti kui ka välismaa firmad

Üleriigilise mereala planeeringu aladele on tuuleparkide rajamiseks esitatud ligi 30 taotlust. Kattuvate alade puhul on riigil kavas korraldada enampakkumine, sest mõnes piirkonnas on ühele alale kuni viis konkureerivat taotlust.

"Pärnu merealaplaneeringu aladele on kaks hoonestusloa menetlust juba algatatud ning kaks konkureerivat taotlust (Eesti Energia ja Utilitas - toim.) on menetluses. Hiiumaa lähistele on esitatud üks hoonestusloa taotlus," ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ehituse tegevusõiguse talituse juhataja Liina Roosimägi.

"Üleriigilise mereala planeeringu aladele algatatud kaks hoonestusloa menetlust tuuleparkide rajamiseks ning üks hoonestusloa menetlus on algatatud ühe tuuliku rajamiseks. Lisaks on esitatud veel 26 hoonestusloa taotlust tuulepargi rajamiseks, mis alles ootavad menetlusse võtmist," loetles Roosimägi eri faasides menetlusi.

Kõige enam taotlusi on esitatud Liivi lahte ja Saaremaale Sõrve sääre lähistele tuuleparkide rajamiseks. Mõnele alale on esitatud kuni viis konkureerivat pakkumist: näiteks on Liivi lahes piirkond, kuhu soovivad tuuleparki rajada UAB "Ignitis Renewables", European Energia Estonia OÜ (kaks taotlust) ja Utilitas (kaks taotlust). Samamoodi on viie taotlusega piirkondi Sõrve saare lähistel.

Enampakkumiste täpset kuupäeva ei osanud Roosimägi veel öelda. "Eeldatavalt võiks esimest oodata 2023. aasta esimesel poolaastal. Hetkel on määrus, kus pannakse paika põhimõtted, mille järgi valik langetada, avalikul konsultatsioonil. Pärast määruse kehtestamist saab taotlusi võrdlema hakata ning enampakkumisi korraldama," sõnas ta.

Hoonestusloa taotlusi tuuleparkide või tuuliku rajamiseks on esitanud nii Eesti kui ka välisriikide ettevõtted. Nimekirjast leiab firmad, nagu Eesti Energia AS, Utilitas Wind OÜ, Sunly Wind OÜ, Ohaka Energia OÜ, Saare Wind Energy OÜ, Copenhagen Infrastructure Partners, RWE Renewables Estonia OÜ, Aker Offshore Wind Europe GmbH, European Energia Estonia OÜ ja UAB Ignitis Renewables.

Enampakkumine korraldatakse pärast seda, kui TTJA on Ametlikes

Teadaannetes avalikustanud teate hoonestusloa menetluse algatamise

kavandamise kohta ning kui 60 päeva jooksul esitatakse konkureeriv

taotlus samale alale.

Seejärel hindab TTJA konkureerivaid taotlusi vastavalt ehitusseadustikule ning määrusele. Juhul kui taotlused vastavad hindamise tingimustele – näiteks peab kavandatav tegevus vastama planeeringu suunistele ja tingimustele, taotlejal ei tohi olla maksuvõlgasid ning tal peab olema majanduslik võimekus kavandatav tegevus ellu viia, siis algatab TTJA konkureerivate taotlejate vahel enampakkumise. Enampakkumise hind sõltub taotletava ala suurusest. Meretuulepargi puhul oleks alghind 25 000 eurot ruutkilomeetri kohta, muude ehitiste puhul 12 500 eurot. Näiteks 1000 MW suuruse meretuulepargi puhul, mis on umbes 200 ruutkilomeetri suurune ala, oleks alghind viis miljonit eurot.