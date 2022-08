Valge Maja võrdles mõnede vabariiklaste tegevust fašismiga

"Ma olin väga selge, kui kirjeldasin, mida MAGA-vabariiklased on teinud. Kui te vaatate fašismi definitsiooni ja mõtlete, mida nad on teinud meie demokraatia ründamisel… Nii see on. See on väga selge," rääkis Jean-Pierre pressikonverentsil.

MAGA on lühend Trumpi loosungist Make America Great Again (eesti keeles: Tehkem Ameerika taas suure(pärase)ks). Uudisteagentuur Reuters toob välja, et fašism on poliitiline suund, mis seab rahvuse ja sageli ka rassi huvid kõrgemale üksikisikust, toetab autokraatiat, mida juhib diktaator ja mis võib opositsiooni jõuga alla suruda.

Vastuseks president Bideni neljapäevasele avaldusele, kus ta ütles, et Trumpi liitlastest vabariiklased on omaks võtnud vägivalla ja vihkamise ning kaldunud semi-fašismi poole, nimetas vabariiklaste rahvuskomitee neid märkusi põlastusväärseteks.