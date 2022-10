Donald Trump kaebas CNN-i laimamise eest kohtusse

Endine Ameerika Ühendriikide president Donald Trump esitas esmaspäeval USA telekanali CNN vastu hagi. Trumpi sõnul on CNN tegelenud temavastase laimukampaaniaga.

Trump esitas hagi Florida ringkonnakohtus. Endise presidendi sõnul on CNN kasutanud oma arvestatavat mõjuvõimu uudisteorganisatsioonina tema poliitiliseks alistamiseks, vahendab Reuters.

CNN ei ole kohtule esitatud kaebust veel kommenteerinud.

Trump väidab esitatud dokumentides, et CNN-i rünnakud tema vastu on viimastel kuudel ägenenud, et teda mustata enne 2024. aasta presidendivalimisi USA-s.

Kohtule esitatud dokumentides tuuakse välja mitmeid kordi kui CNN on võrrelnud Trumpi Hitleriga, sh 2022. aasta jaanuaris kui Fareed Zakaria näitas Trumpist rääkides tele-eetris klippi kunagisest Saksa diktaatorist.

Trump pole veel avalikult kinnitanud kas kandideerib 2024. aasta USA presidendivalimistel.

Endine president lubas algatada kohtuasju ka teiste meediaorganisatsioonide vastu.

Trump on samal ajal Mar-a-Lago kinnistult leitud salajaste USA valitsusdokumentide tõttu USA justiitsministeeriumi juurdluse all.

Eelmine kuu kaevati Trump New Yorgis sealse peaprokuröri poolt kohtusse, kuna ta väidetavalt valetas enda vara väärtust sihipäraselt ja süsteemselt suuremaks paremate rahastamistingimuste saamiseks.