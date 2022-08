Praeguse koroonaleviku seisuga kooli alates piiranguid rakendama ei pea

Tallinna Südalinna kooli tühjad klassiruumid on õpilaste tulekuks valmis. Kooli direktor Veiko Rohunurme sõnul on nad valmis ka järjekordseks õppeaastaks koos koroonaviirusega.

"Paraku peame tõdema, et õpetajad on nädal aega tööl olnud ja esimesed on juba haigestunud ja täna saime infot juba õpilaste haigestumiste kohta," ütles Rohunurm.

Terviseamet soovitab kiirteste juhul kui õpilasel või õpetajal on tekkinud haigusele viitavad sümptomid. Asümptomaatilise testimise järele terviseamet hetkel vajadust ei näe ning sellist korraldust koolidele uue õppeaasta alguses antud ei ole. Ennekõike soovitatakse rõhku pöörata ruumide tuulutamisele.

Südalinna kooli direktor peab siiski vajalikuks ka pidevat testimist.

"Tuulutame klasse, lapsed käivad vahetunnis õues, desinfitseerime laudasid; kes soovib, saab maske kanda ja loomulikult on praegu testimine plaanis. Kui nad neljapäeval tulevad, siis pole võimalik, aga seejärel hakkame kohe tegema. Testid on meil olemas," lausus Rohunurm.

Kuigi reovee uuringud näitavad, et koroonaviirus on praegu laialdaselt levinud, teadusnõukoja juht Toivo Maimetsa sõnul riiklike meetmete järele vajadust ei ole.

"Uus viirusvariant Omikron 5 on küll väga kiire levikuga, aga haigusnähud on suhteliselt leebed. Nagu me teame professor Ruth Kalda uuringust, et iga 17. täiskasvanu täna on PCR positiivne. /.../ Levik on väga suur. Aga meil on juba korralik immuunsus tekkinud ja see tüvi on leebem kui varasemad viirusetüved, seega oluliseks tegutsemiseks hetkel vajadus ei näe," märkis Maimets.

Maimetsa sõnul on tõenäoline, et leebete haigusnähtudega Omikron 5 viirustüve levik saab peagi läbi ning sellele järgneb uus tüvi. Stsenaariumid on olemas nii viiruse leebeks, raskeks kui pandeemiliseks vormiks.

"Minu esimene soov oleks alati vältida distantsõpet nii kaua, kui on võimalik. Leebes viiruse stsenaariumis ei tule distantsõppest üldse rääkima hakata. Kui tulevad järgmised stsenaariumid, siis paratamatult peame selle teema juurde tagasi tulema," ütles Maimets.

Ka terviseameti jaoks on üleriigiline distantsõppe soovitus kõige viimane nakkuse levikut pidurdav meede. Distantsõppele võivad koolid aga ka sügisel sellest hoolimata suunduda, näiteks olukorras, kus õpetajad haigestuvad ning asendusõpetajaid pole võtta ja koolitöö ei saa kontaktõppena toimuda.