Valitsus kinnitas avatud valitsemise tegevuskava

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on 2011. aastal USA president Barack Obama ettevõtmisel loodud rahvusvaheline initsiatiiv. Eesti liitus sellega 2012. aastal.

"See on oluline just rahvusvaheliselt, suure tunnustusena on Eesti valitud 76 riigi poolt selle ettevõtmise eestvedajaks," ütles peaminister Kaja Kallas.

Tegevuskava koosneb viiest tegevusest, mis "aitavad suurendada poliitikakujundamise koosloomelisust ja teadmistepõhisust, et Eesti oleks uuendusmeelsem, usaldusväärsem ja inimkesksem riik," teatas valitsus.

"Näiteks on plaanis välja töötada avatud avatud valitsemise teekaart, et süstemaatilisemalt liikuda koosloomelise poliitikakujundamise poole. Samuti soovitakse luua avaliku sektori innovatsiooni toetusmeede poliitikakujundamises uute ideede ja lahenduskäikude katsetamiseks," teatas valitsus.

Valitsuse teatel on varasemate tegevuskavade lipuprojektid olnud platvorm rahvaalgatus.ee, portaal minuomavalitsus.fin.ee ning kaasamise ja koosloome oskuste koolitusprogrammid ametnikele, vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele.

Eesti soovib oma perioodil kaaseesistujana keskenduda just koosloomele.

"Esiteks soovime eesistumisperioodil laiemalt tutvustada koosloomelise poliitikakujundamise põhimõtteid ja lahendusi ning samuti arendada neid edasi. Teiseks soovime senisest aktiivsemalt kasutada koosloomet ka AVP kui organisatsiooni protsessides," teatas valitsus.

Juhtiv vabaühenduste kaaseesistuja ja peamine partner Eestile on Anabel Cruz (Uruguay), kellega koos koostatakse septembri keskpaigaks ühine kaaseesistujate plaan.