Haapsalu gurmeeturul sai maitsta kohalikku toitu

Haapsalu raudteejaama perroon täitus ostjatega kohe peale gurmeeturu avamist. Teiste hulgas oli ka Baltimaades ekskursioonil olev saksa turistide grupp. Milline toidukraam lettide ääres jalutades turistile silma jäi?

"Suur valik liha ja vorste, mida maitsta ja erinevaid meesorte, mida saame ka natuke maitsta," kirjeldas Saksamaalt turule jõudnud Sigrid.

Kui paljude jaoks on mesi maiuseks ka niisama süües, siis tegelikult saab sellest teha nii mõndagi. Näiteks Laastu talu valmistab meest marmelaadi ja kummikomme.

"Me valmistame oma mesilaste meest ja sinna kommi sisse panemegi ainult vett, mett, marmelaadi teeb tahkeks agar-agar ja kummikommi želatiin," rääkis OÜ Laastu Mesi esindaja Erge Loorits.

Tuulingu talu peremees Ants Ale külastas mullu Haapsalu gurmeeturgu kliendina. Seekord tahtis ta ise müüjana kätt proovida.

"See toob välja just kohalikud tootjad, kes on väiketootjad. Samal ajal väga kirev ja maitsev valik on toodete osas nii, et seda loen ülimalt oluliseks," rääkis Ale.

Haapsalu gurmeeturul pakkus oma tooteid tänavu ligikaudu 30 müüjat.