Klooga elanikud said ujuvsauna

Eesti Kunstiakadeemia tudengite ehitatud ujuvsaun "Kosk" paikneb Klooga järvel ja on mõeldud saunatamiseks kõigile Klooga inimetele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Projekti nimi "Kosk" annab ehituspraktika juhendaja Ardo Hiiuväina sõnul edasi sauna erilist olemust.

"Saun on projekteeritud niimoodi, et kahe eraldiseisva leiliruumi ja riietusruumi vahele tekiks katuseräästas vihmaga kosk, mis annab saunalistele mõnusa elamuse, et tulles saunast kuumana saad värskendavat vihmavett krae vahele," rääkis Hiiiuväin.

Sisearhitektuuri esimese aasta tudeng ja idee autor Sven Samyn rääkis, et inspiratsioon tuli Klooga kogukonnalt endalt.

"Neil on traditsioon 24. veebruaril pidada siin saunapäeva ja tavaliselt neil on olnud haagissaunad tellitud, aga siis nad soovisid siia oma kohalikku sauna," sõnas Samyn.

Ardo Hiiuväin ütles, et kõige suurem väljakutse oli leida kõigile osapooltele sobiv teostus.

"Tellija ootusi täita ja samas ka mitte lahti lasta enda algsest kontseptsioonist. See on hästi raske, kindlasti väga õpetlik kogemus tudengitele," ütles Hiiuväin.

Samyn tõi välja ka ehitustöö tähtsuse.

"Kõige füüsilisem osa oligi see lõpp, kus me hakkasime ehitama ja siis me 11 päeva siin seda järjest tegime. Kuigi kokku on läinud vist kuu aega, et kõik jupid valmis teha, alguses me valmistasime need töökojas," rääkis Samyn.

Nii juhendajad kui ka tudengid jäid lõpptulemusega rahule.

"Reaalselt on tegemist ikkagi maja ehitusega. Selle ujuvosa gabariidid on kaheksa korda viis meetrit, see on põhimõtteliselt 40-ruutmeetrine maja ja see kümne päevaga valmis ehitada. See on väga suur ja uhke saavutus," lausus Ardo Hiiuväin.

Sven Samyn lisas, et tema jääb siis rahule, kui ka kohalikud sellest rõõmu tunnevad. "Ma arvan, et ma olen siis rahul, kui kõik kohalikud tunnevad rõõmu sellest, aga väljanägemine ja disain, ma arvan, et kukkus õigesti paika. Tuli äge saun," sõnas Samyn.