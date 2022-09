Saksamaa valitsus riigistab Uniperi

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Saksamaa valitsus riigistab rahalistes raskustes energiafirma Uniperi.

Saksa valitsus haarab Uniperis 99 protsendilise osaluse. Saksamaa valitsus ostab ära Fortumi osaluse, tehing loodetakse lõpule viia aasta lõpuks, vahendas Bloomberg.

"Tänane leping annab selguse omandistruktuuri osas ja võimaldab meil jätkata äritegevust ning täita oma rolli tähtsa energiatarnijana," teatas Uniperi juht Klaus-Dieter Maubach.

Fortum on praegu Uniperi suurosanik. Fortum saab oma osaluse eest pool miljardit eurot, lisaks saab Fortum tagasi Uniperile antud kaheksa miljardi euro suuruse toetuse, vahendas Yle.

Uniper, mis on Euroopa suurim Venemaa gaasi tarnija, sai Saksa valitsuselt hiljuti 15 miljardit eurot. Energiakriisi süvenedes on see abi tõusnud juba umbes 19 miljardi euroni.

"Euroopa energiaturu praeguses olukorras ja Uniperi raskusi arvestades on Uniperi riigistamine samm õiges suunas. Mitte ainult Uniperi, vaid ka Fortumi jaoks," ütles Saksamaa majandusminister Robert Habeck.