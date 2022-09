Kell 20 "UV faktor": eestivenelased sõja tagajärgede keerises

2021. aasta rahvaloenduse andmete järgi elab Eestis 315 000 vene rahvusest inimest ehk Eestis on vähemalt kaks suurt keeleruumi, mille osalised teineteist alati ei mõista. Tänane ETV saade "UV faktor" küsib, kuidas näevad sõda eestivenelased, kas ja kuidas see sõda neid muudab.

Kas sõda on Narvas elust ja asjadest rääkimise teinud lihtsamaks ja mustvalgeks või on olukord veel keerulisem? Kui paljud eestivenelased mõtlevad sarnaselt Kremliga, et Eesti on natsiriik ja valitsuses, eesotsas peaministriga, on fašistid? Mis on tanki äraviimise jälg Narvas? Kas Vene kodanike valimisõigus tuleks tühistada? Mida tunnevad sellest debatis eestivenelased? Kas vene keele õpetamist koolis peaks senisel kujul jätkama?

Stuudios arutlevad riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin, Vabaduse Kooli õppedirektor Olga Selištševa, jurist ja poliitik Jevgeni Krištafovitš ning kultuurikorraldaja ja koolitaja Narvast Valeria Lavrova.

Saade algab ETV-s kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate arvamusi ja küsimusi aadressil [email protected]