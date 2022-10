Otse neljapäeval kell 18.30: selguvad tänavused parimad ettevõtted

Kes on Eesti selle aasta parimad ettevõtted ja mida on neilt õppida – see selgub äsja avatud Tallinna muusika- ja balletikoolis (MUBA) toimuval auhinnagalal. Otseülekannet neljapäeval kell 18.30 algavalt galalt näeb ERR-i portaalis.

Põnevaid kohtumisi ja ainukordseid etteasteid täis õhtut juhivad näitleja Saara Pius ja pärimusmuusik Jalmar Vabarna. Ettevõtluse pidupäeva vürtsitab selleks sündmuseks loodud eriprogramm, mille raames tuuakse lavale muusikalised kohtumised. Lavale astuvad Lenna, Mari Jürjens, Trad.Attack ning MUBA noored muusikud ja tantsijad.

Neljapäeva õhtul selguvad mitme ettevõtluskonkursi parimad.

Aasta noore ettevõtja nominendid:



Kristjan Lind, Bikeep OÜ



Mart Suurkask, AS Bercman Technologies



Kee Abel, Abel OÜ



"Ettevõtluse auhind 2022"



Aasta innovaatori nominendid:



Electroair OÜ



Solis BioDyne OÜ



Dynomax OÜ



Aasta eksportöör nominendid:



Solis BioDyne OÜ



FLIR Systems Estonia OÜ



Baltic Workboats AS





Aasta välisinvestor nominendid:



FLIR Systems Estonia OÜ



HANZA Mechanics Tartu AS



Incap Electronics Estonia AS





Aasta turismiedendaja nominendid:



OKO Restoranid OÜ



Fotograafia Tallinn OÜ (Fotografiska)



SA Teaduskeskus AHHAA



Aasta pereettevõtte nominendid:



AS Estiko Grupp



Nurme Looduskosmeetika OÜ



Peetri Puit OÜ





Aasta kestliku ettevõtte nominendid:



Estiko-Plastar AS



Foxway OÜ



Timbeco Woodhouse OÜ

Galal antakse üle ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatava konkursi "Konkurentsivõime edetabel 2022" auhinnad kolmes kategoorias – kõige konkurentsivõimelisem mikroettevõte, kõige konkurentsivõimelisem väike- ja keskettevõte ning kõige konkurentsivõimelisem suurettevõte.

"Ettevõtluse auhind 2022" ja "Konkurentsivõime edetabel 2022" nominentide seast selgub ka "Aasta ettevõte 2022".

Lisaks eelnevale selguvad ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi konkursi "Tunnusta ettevõtluse edendajat" võitjad.