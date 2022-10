USA-s algas Harvey Weinsteini kohtuprotsess

USA-s asuvas Los Angelese linnas algas esmaspäeval järjekordne endise filmimoguli Harvey Weinsteini kohtuprotsess, kellele esitatakse veel 11 süüdistust. Weinstein on juba mõistetud seksuaalkuritegude eest 23 aastaks vangi.

Uued Weinsteini-vastased süüdistused hõlmavad vägivalda ja vägistamist, mis väidetavalt toimusid Los Angelese hotellides aastatel 2004-2013. Weinstein eitab kõiki neid süüdistusi, vahendas BBC.

Esmaspäeval algas vandekohtunike valimine, mis võtab eeldatavasti aega umbes kaks nädalat. Süüdimõistmise korral võib Weinstein minna veel 140 aastaks trellide taha.

Weinstein mõisteti süüdi 2020. aastal New Yorgis. Los Angelese prokurörid esitasid talle 2020. aasta alguses süüdistuse, kuid otsustasid kohtuprotsessi peatada, kuni kohtumenetlus New Yorgis on lõppenud.

Alates 2017. aasta oktoobrist on Weinsteini seksuaalses ärakasutamises süüdistanud kümned naised.