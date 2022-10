Trump peab parlamendikomisjoni ees tunnistusi andma

Kongressi komisjon, mis uurib eelmise aasta 6. jaanuaril parlamendihoones toimunud mässu, andis välja korralduse, mille kohaselt peab Trump komisjonile 4. novembriks nõutud dokumendid esitama ja 14. novembril ütlusi andma.

Komisjoni korralduses märgitakse, et see oli esimene ja ainus kord, kui USA president püüdis valimistulemusi ümber lükata ja Trump oli selle keskmes.

"Te teadsite, et see tegevus on ebaseaduslik ja põhiseadusega vastuolus," lisatakse dokumendis.

Trump on nimetanud uurimist pettuseks, millega püütakse vahevalimiste eel juhtida valijate tähelepanu kõrvale demokraatide valitsemise katastroofist.

Kui Trump parlamendikomisjoni korraldust ei täida, võidakse talle esitada kriminaalsüüdistus.

Vahevalimised on 8. novembril.