Trump vihjas uuesti presidendiks kandideerimisele

USA eelmine president Donald Trump vihjas vabariiklaste kandidaatide toetuseks korraldatud kampaaniaüritusel, et võib 2024. aastal taas riigipeaks kandideerida.

"Ma võitsin kaks korda ning mul läks teine kord palju paremini, kui sain miljoneid hääli rohkem 2020. aastal kui 2016. aastal. Veelgi enam, sain rohkem hääli kui ükski teine ametisolev president meie riigi ajaloos," rääkis Trump.

"Et meie riik muutuks edukaks, turvaliseks ja hiilgavaks, siis väga-väga-väga tõenäoliselt kandideerin taas. Olge valmis, see on kõik, mida ma teile ütlen, õige pea. Olge valmis," lisas ta.