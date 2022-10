Vabadussõja võidusamba suurem remont lükkus edasi

Umbes aasta tagasi oli kindel, et 2022. aastal viiakse läbi Vabadussõja võidusamba renoveerimine, mille käigus vahetatakse välja kogu valgus- ja automaatikalahendus. Raha oli selleks ette nähtud 600 000 eurot. Praegu särab Võidusammas tuledes, aga valgustid on ikka needsamad, mis aasta tagasi

"Vabadussõja võidusammas on praegu sellises seisus, et valgustus ja automaatika töötavad, aga tegelikkuses on nad vananenud. Need tuleb välja vahetada. Ka LED-ide eluiga on läbi saanud või läbi saamas. Need tööd tuleb ikkagi ennetavalt ette võtta, kuigi hetkel kõik paistab ilus," rääkis ERR-ile Eesti Sõjamuuseumi nõunik Peep Reisser.

Samba haldamise ja hooldamisega tegelev Riigi Kinnisvara AS kuulutas sel aastal välja hanke samba valgus- ja automaatikalahenduse projekteerimiseks, aga esimene hankevoor ei toonud Reisseri sõnul tulemusi. Nüüd korraldab RKAS uue hanke. Töödega soovitakse alustada kohe, kui hanke tulemused on selgunud ning Reisser avaldas lootust, et see juhtub järgmisel aastal.

Remondiks kavandatud raha saab eelarves edasi kanda. "Me peame ennetama seda, et sammas näiteks ära kustuks või mingi jama seal oleks. Selleks ongi vaja natuke pikemalt ette planeerida remonditöid," ütles Reisser.