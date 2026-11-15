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Reformierakond tahab vähendada lastega kodus olnud vanemate tulumaksu

Eesti
Reformierakonna liikmed koosolekul.
Reformierakonna liikmed koosolekul. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Reformierakond tegi ettepaneku vähendada lapsega vanemahüvitise perioodil kodus olnud vanema tulumaksu nelja protsendipunkti võrra, et leevendada lapsevanemaks saamisega kaasnevat pikaajalist töötulu kaotust.

Praeguse 22-protsendilise tulumaksumäära juures oleks lapsega kodus olnud vanema maksumäär ühe lapse puhul 18 protsenti, kahe lapse puhul 14 protsenti, kolme lapse puhul 10 protsenti, nelja lapse puhul kuus ja viie lapse puhul kaks protsenti.

Kuue või enama lapse puhul langeks tulumaksumäär nullini. Keskmist palka teeniva vanema puhul jääks perele ühe lapse kohta aastas kätte umbes 700 eurot rohkem.

Soodustust saaks kasutada kuni lapse 21-aastaseks saamiseni ja kehtiva vanemahüvitise piirmäära ulatuses. Kui vanemahüvitist on saanud mõlemad vanemad, jaguneb maksusoodustus nende vahel vastavalt sellele, kui palju kumbki vanemapuhkust kasutas.

Selleks, et väiksema palgaga vanem oleks tulumaksuvõit tagatud, näeb ettepanek ette iga lapse kohta vähemalt 500 euro suuruse aastase võidu töötavale vanemale, kes on olnud vanemahüvitise perioodil lapsega kodus.

"Mõte sündis tõsiasjast, et pere loomisel ja kasvatamisel on võtmeküsimus pikaajaline kindlustunne.  Soovime, et otsus laps saada ei too kaasa pikaajalist majanduslikku kaotust, vaid tähendaks hoopis selget majanduslikku võitu," ütles üks ettepaneku autoritest, Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Henri Arras.

Majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras märkis, et lapse eest hoolitsemine ei tohi vähendada vanema võimalusi tööturul, kuid lapsega koju jäämise mõju sissetulekule ja karjäärile langeb sagedamini naistele ning see süvendab soolist sissetulekute ebavõrdsust.

"Vanemad peavad saama teha oma pere jaoks sobivaid valikuid, ilma et lapse kasvatamine tooks ühele neist kaasa pikaajalise majandusliku kaotuse," ütles Vahtras.

Millistest allikatest plaani elluviimiseks raha leitakse, ettepanekus välja ei toodud.

Toimetaja: Karin Koppel

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