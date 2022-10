Iraanis tapeti ohvitserid, kes võisid vastutada Vene droonitarnete eest

Iraani revolutsioonilise kaardiväe kolonel Mehdi Mollashahi tapeti autos, kus ta istus oma kolleegi Salmani brigaadi juhi Javad Keikha kõrval.

Mõlemad tapeti tuvastamata meest poolt, kes peale tapatööd autoga põgenesid, vahendas Iran International.

Intsidendile eelnesid mitu nädalat kestnud protestide mahasurumine Iraani revolutsioonilise kaardiväe ning teiste julgeolekujõudude poolt.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht Belutšistanis lasti samuti oktoobri alguses maha.

30. septembril hukkus Iraani allikate sõnul üle 90 Iraani protestija kui neid ründasid Iraani revolutsioonilise kaardiväe üksused Belutšistanis.

Avalikult kättesaadavate andmete kohaselt jätkuvad Iraanis ulatuslikud protestid riigi autokraatliku režiimi vastu.

