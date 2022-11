Bretoni sõnul ohustab sisepõlemismootorite keelustamine EL-i autotööstust

Euroopa Liidu (EL) poliitikud jõudsid eelmisel nädalal kokkuleppele, et keelustavad alates 2035. aastast sisepõlemismootoriga sõidukite müügi. EL-i siseturu volinik Thierry Breton hoiatas aga, et selline kiirustamine ohustab Euroopa autotööstust ja vajadusel tuleb seda kuupäeva edasi lükata.

Breton andis intervjuu väljaandele Politico. Ta hoiatas suurte tagajärgede eest, mida sisepõlemismootoriga sõidukite keeld võib kaasa tuua Euroopa autotööstusele.

"Üleminek sisepõlemismootoritelt elektrienergiale avaldab mõju paljudele ettevõtetele, EL ei saa lubada endale seal ebaõnnestumist. Kui selles protsessis peaksid tekkima häired, siis peab EL oma järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise kuupäeva üle vaatama," hoiatas Breton.

Bretoni sõnul tuleb 2026. aastal kasutusele võtta "hädapiduri" variant. See võimaldaks 2035. aasta tähtaega vajadusel edasi lükata.

"Meil oleks vaja aega, et saaksime vajadusel reageerida. Räägime siin terve tööstussektori muutmisest. Mul on hea meel, et poliitikud järgisid minu ettepanekut ja otsustasid 2026. aasta läbivaatamise kasuks," ütles Breton.

Bretoni sõnul kaob sisepõlemismootoritelt elektriautodele ülemineku käigus umbes 600 000 töökohta.

"Me ei räägi siin ainult suurtest autotootjatest, kes saavad kindlasti hakkama, me räägime siin kogu ökosüsteemist ja elektri tootmisest. Peame elektritootmist suurendama, kuid see peab olema süsinikuvaba elekter. Kui teeme seda kivisöe või gaasiga, siis pole sellel mõtet," ütles Breton.

Bretoni sõnul vajab EL oma ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks umbes seitset miljonit laadimisjaama. Praegu on EL-is 350 000 laadimisjaama. 70 protsenti neist jaamades asub kolmes riigis, need on Saksamaa, Prantsusmaa ja Holland.