Sloveenia valis esimese naispresidendi

Sloveenia sai endale ajaloo esimese naispresidendi. Esialgsete valimistulemuste kohaselt võitis Natasa Pirc Musar 53,86 protsenti valijate häältest.

Tema rivaal, parempoolne poliitik ja endine välisminister Andze Logar sai 46,14 protsenti häältesaagist, vahendas Reuters.

Pirc Musar on endine teletöötaja, kellest hiljem sai mõjukas advokaat. Tema valimiskampaanias olid kesksel kohal inimõigused, õigusriik ja heaolu.

Musar kinnitas, et Sloveenial on nüüd president, kes usub Euroopa Liitu, demokraatlikesse väärtustesse ning Sloveenia põhiseadusesse, mis neil väärtustel rajaneb.

Pirc Musar rõhutas, et Lääne-Balkani riikide jaoks on koht Euroopa Liidus. Sloveenia on alati toetanud nende riikide vastuvõtmist EL-i, kinnitas Musar.

Sloveenia poliitilises süsteemis on president suuresti tseremoniaalne positsioon, kes on samas ka riigi relvajõudude juhataja.

Samuti on Sloveenia presidendil õigus nimetada ametisse riigi keskpanga juht.

Sloveenia on alates 2004. aastast Euroopa Liidu ja NATO liige.