Ungari erimaksustab välismaised poeketid riigist lahkuma

Ungari valitsus on riigis toimunud hinnatõusude ettekäändel võtnud sihiks välismaised poeketid, kellele on kehtestatud kõrgemad maksud ja toidukaupade hinnalaed. Ungari valitsusega seotud ärimehed on paljudes sektorites sarnaste poliitikate tõttu mitmeid ettevõtteid kokku ostnud.