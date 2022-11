Hinnatõus rikkus tänavu paljude ameeriklaste tänupüha

Miljonid ameeriklased tähistavad tänupüha, kuid hinnatõus on rikkunud paljude perede õhtusöögimeeleolu. Toidupankade nõudlus on tänavu märkimisväärselt kasvanud, aga kohati suudetakse aidata isegi vähem inimesi kui mullu.

Tänupüha õhtusöögi hind on aastaga kasvanud kakskümmend protsenti, mistõttu seisavad paljud pered raske valiku ees.

"Nad peavad otsustama, kas osta toitu kogu nädalaks, kui lapsed on kodus, ja loobuda tänupüha õhtusöögist või osta kalkun ja olla kogu nädal piisava toiduta," ütles Texase toidupanga töötaja Belinda Bradford.

Iowa toidupanga töötaja Kim Guardado ütles, et nende partnerite arvestuse järgi on abivajajate hulk 40 protsenti kasvanud. "Me räägime toidupankadest ja supiköökidest seitsmes maakonnas," ütles ta.

Hinnatõus on muutnud olukorra keerulisemaks ka toidupankadele, sest sama annetuse eest suudetakse osta vähem.

"Peame samuti oma toitu ostma ja leidma erinevaid organisatsioone, kes on valmis meiega koostööd tegema, ja hinnad on kasvanud märkimisväärselt," ütles Texase toidupanga töötaja Victor Rivera.

Belinda Bradford lisas, et kahjuks ei saanud Texase toidupank osta piisavalt kalkuneid, et peresid aidata. "Tavaliselt suudame osta 300 kalkunit."

Bradfordi sõnul saavad nad tänupüha õhtusööki pakkuda tavalise 300 asemel vaid 100 perele.