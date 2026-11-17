Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu teisipäeva okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaaga ühendavat maantee- ja raudteesilda. Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Venemaa saab Põhja-Korealt kümneid rakette kuus.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 17. novembril kell 12.44:

- Ukraina ründas teist päeva järjest Krimmi silda;

- California kuberner käis üllatusvisiidil Ukrainas;

- Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast;

- Zelenski: Venemaa saab Põhja-Korealt kümneid rakette kuus.

Ukraina ründas teist päeva järjest Krimmi silda

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu teisipäeva okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaaga ühendavat maantee- ja raudteesilda. Ukraina ründas droonidega silda ka päev varem, peatades seal liikluse mitmeks tunniks.

Ukrainian forces are mounting a massive drone and missile attack on the Crimean Bridge tonight, scoring multiple hits on the already damaged key road span at Kerch. https://t.co/wXgT4Bl8C9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2026

Venemaa poolt ametisse nimetatud Krimmi juht Sergei Aksjonov kinnitas järjekordset rünnakut ja teatas, et liiklus sillal peatati. Kahjude ulatus ei ole veel teada. Rünnak toimus vahetult pärast Venemaa ulatuslikku ballistiliste rakettide rünnakut Ukraina vastu.

Ukraina meedia teatel tabas silda neli Ukraina tiibraketti. Üks rakett tabas väidetavalt silla keskmist kaart, põhjustades selle osalise kokkuvarisemise.

Soome rahvusringhäälingu Yle faktikontrolli meeskonna andmetel levivad sotsiaalmeedias ehtsad fotod, mis kinnitavad silla osalist kokkuvarisemist. Piltide põhjal on silla sõiduteepoolne kaar kokku varisenud ning üks sõidutee lõik näib olevat täielikult hävinud.

Meedias levivad veel väited, et Krimmi silla purustused võisid sulgeda ka Kertši väina laevaliiklusele. Rusud paiknevad väidetavalt umbes 12 meetri sügavusel, takistades laevade läbipääsu.

Venemaa valitsus koguneb erakorralisele istungile, teatas riigimeedia teisipäeval pärast seda, kui Ukraina rünnak Venemaad annekteeritud poolsaarega ühendavale Krimmi sillale tekitas märkimisväärset kahju.

Ukraina teatel oli viimane rünnak mitmenädalase operatsiooni seitsmes etapp. Ukraina sõjavägi hävitas enne põhirünnakut järk-järgult Venemaa õhutõrjesüsteeme, radareid ja elektroonilise sõjapidamise seadmeid. Ukraina kasutas silla ründamiseks droone ja rakette.

"Peagi toimub asepeaminister Marat Husnullini eesistumisel valitsuskomisjoni koosolek, et tegeleda Krimmi silla rünnaku tagajärgedega," teatasid riiklikud uudisteagentuurid valitsuse avaldusele viidates.

Kreml väitis, et kahjustada saanud Krimmi sild taastatakse ja ehitatakse "veelgi paremaks".

Vene õhulöögid tabasid ka Kiievi olulisi sildu.

"Esialgsetel andmetel said pihta pealinna Põhja- ja Lõunasild," teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast

Ööl vastu teisipäeva korraldasid Ukraina väed järjekordse droonirünnaku Baškiirias asuva Gazprom Nefthehim Salavati naftakeemiatehase vastu. Tehases puhkes tulekahju, võimalikud kahjustused pole veel teada.

Salavati kompleks asub Kiievist umbes 1750 kilomeetri kaugusel ning on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemis- ja keemiatööstusettevõtteid. Selle aastane töötlemisvõimsus ulatub 10 miljoni tonnini. Ukraina on kompleksi varemgi droonidega rünnanud, viimati 8. oktoobril.

California kuberner käis üllatusvisiidil Ukrainas

Ukrainasse saabus esmaspäeval üllatusvisiidile USA California osariigi demokraadist kuberner Gavin Newsom, kes tegi avalduse Ukraina toetuseks ja teatas humanitaarabist sõjaväehaiglatele.

Kuberner külastas Lvivis Lõtšakovskõi kalmistul Ukraina sõdurite haudu ning tutvus haavatud sõjaväelaste ja tsiviilisikute taastusravi keskusega.

Newsom käis Lvivis ka ettevõtetes, mis tegelevad kaitsetehnoloogia, sealhulgas droonide, maismaarobotite ja raadiosidesüsteemide arendamisega.

Ta kinnitas, et oma visiidiga väljendab ta toetust Ukrainale sõjas Venemaa vastu.

"Ukraina rahvas ei valinud seda sõda. Ükski oma vabaduse eest võitlev rahvas ei peaks endalt küsima, kas ta on üksi. Ukraina rahva vaprus on inspireerinud vaba maailma. Talle tuleb vastata muutumatu toetusega," ütles Newsom.

Zelenski: Venemaa saab Põhja-Korealt kümneid rakette kuus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas esmaspäeval, et Venemaa saab Põhja-Korealt kümneid rakette kuus.

"Kahjuks saab Venemaa Põhja-Korealt juurde ballistilisi rakette. Jutt käib kümnetest rakettidest kuus," rääkis Zelenski.

Põhja-Koreast on saanud Venemaa üks lähemaid liitlasi alates täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1620 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 627 040 (+1620);

- tankid 12 482 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 813 (+6);

- suurtükisüsteemid 52 516 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2282 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1762 (+0);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3176 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 611 870 (+1494);

- tiibraketid 5196 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 176 451 (+521);

- eritehnika 4913 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.