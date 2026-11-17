Reedel, 13. novembril pidasid politsei ning maksu- ja tolliameti (MTA) ametnikud Pärnumaal kinni 11 inimest, keda kahtlustatakse tubakatoodete suures koguses ebaseaduslikus käitlemises.

Läbiotsimiste käigus leiti ligi 27 miljonit salasigaretti. Esialgsel hinnangul ulatub aktsiisikahju 5,1 miljoni euroni.

MTA alustas kriminaalmenetlust, mis puudutab nii sigarettide ebaseaduslikku käitlemist kui ka sigarettide ebaseaduslikku tootmist.

MtA uurimisosakonna juhi Rain Kuusi sõnul on tegemist esimese töötava salasigarettide tehase avastamisega Eestis viimase kümne aasta jooksul.

"Viimati avastasime Eestis salasigarettide tootmiseks rajatud tehase kolm aastat tagasi, kuid pidasime asjaosalised kinni juba enne tootmise alustamist. See näitab, et salasigarettide tootmine Eestis on pigem erandlik," lausus Kuus.

Kõik juhtumi täpsemad asjaolud, sealhulgas see, kes tootmise korraldas, mis eesmärgil ja kuhu sigaretid pidid jõudma, selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus, lisas Kuus.

Politsei alustas kriminaalmenetlust tänavu sügisel. Kogutud teabe ja tõendite põhjal esitati kahtlustus 11 inimesele, neist kaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla.