ERR Philadelphias: tänupüha pani miljonid ameeriklased kodudesse reisima

Ameerika Ühendriikide lennujaamad ja riigi peamised maanteed on neil päevil pungil tänupühadeks koju reisijatest. Tänavu reisib tänupühade ajal ligi 80 miljonit ameeriklast, kuid riiklik ilmateenistus on hoiatanud keeruliste ilmaolude eest üle terve riigi.

Ka Philadelphias oli ilm vihmane, kuid tänupühaparaadile tulnud pealtvaatajaid ja osalejaid see ei morjendanud.

"See on pere nimel. Kui sul on sees soe, on see kõik, mis loeb," sõnas Monica.

Tänupühade paraade korraldatakse üle riigi. Neist kõige tuntum toimub New Yorgis, kuid kõige vanem Philadelphias, kus linna südames on tantsitud ja suuri õhupalle lennutatud juba enam kui 100 aastat.

"Alustame päeva alati koos lastega siin paraadil. Oleme siin käinud juba ei tea mitu aastat. See on perekondlik traditsioon: esmalt paraad, siis lööme end kodus üles ning sööme õhtust," rääkis Betty.

"Tavaliselt jookseme maratoni või osaleme tänupühade jooksul, kuid sel korral otsustasime mitte. Meie jaoks veidi teistsugused pühad," ütles John.

Tänupühade tänapäevane tähendus on päev pere seltsis, ühise laua taga süüakse traditsioonilisi pühade roogasid nagu kalkun kartulipüree, ubade ja pohlamoosiga.

"Küpsetan kalkunit umbes viis ja pool tundi. Minu saladus on küpsetada tagurpidi ja viimasel tunnil keerata ümber, et rinnatükk ära ei kõrbeks, vaid läheb mõnusalt pruuniks," selgitas Michelle kalkuni küpsetamise saladust.

"Hästi palju võid ning puljongis hoida nii kaua kui võimalik, et jääks pehme ja mahlane," sõnas Mark.

Tänupühade ajal küsitakse ka pereliikmetelt ja sõpradelt, mille üle sel aastal tänulikud ollakse.

"Olen tänulik oma perekonnale, tänulik sõprade ja sugulaste eest, kes kõik on meiega," ütles John.

"Olen väga tänulik oma pere, kõigi oma õetütarde ja vennapoegade eest," ütles Betty.

Juba reedel ehk päev pärast tänupühi on suurem osa ameeriklastest ostukeskustes, et musta reede allhindlustest maksimum võtta