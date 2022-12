Tartu raudteejaama ooteperroon uuenes

Kui varem pidi teiselt perroonilt väljuvale rongile pääsemiseks minema üles tunneli treppidest, siis nüüd saab sinna kaldteed pidi. Trepi ja katkise invalifti asemele rajatud lai kaldtee tagab platvormile ligipääsu ka liikumispuudega inimestele.

Perrooni pikenemise tõttu nihkus ooteplatvorm senisest mõnevõrra Tallinna poole ja rongid ei peatu enam vahetult paviljonide ääres.

Uued puitrajatised ehitati koostöös muinsuskaitseametiga võimalikult sarnased vana perrooniosaga.

Uut platvormi ehitati umbes aasta aega ning see läks maksma 1,6 miljonit eurot. Eesti Raudtee juhi Kaido Zimmermanni sõnul pole nii kallist perrooni varem ehitatud.

"Otsiti erinevaid lahendusi, lõpuks leiti, et see on kõige optimaalsem, kuna see on võimalik ehitada nii, et raudteid ei pea ümber ehitama. Raudteed jäid paika, lihtsalt tehti platvormi pikendus, pikendati ka varikatus ning tehti ülekäik teise otsa, kus on võimalik otse autoparklast platvormile rongile tulla," selgitas Zimmermann.

"See on selles mõttes harukordne, et see on ainukene platvorm, mis on arhitektuurselt teistsugune kui kõik ülejäänud Eesti raudteeplatvormid ja läheb siis kokku Tartu jaamahoonega," lisas ta.