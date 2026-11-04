Neljapäeval on päikeseline ilm

Tihedamaid sajupilvi näete tiirutamas Euroopa servaaladel, ümber võimsa kõrgrõhuala, mis hõivab suurema osa Euroopast. Selle kese püsib Shetlandi saarte kohal ja sirutub neljapäeval servaga Rootsi rannikuni. Samal ajal Balti riikideni ulatub Venemaalt madalrõhkkonna serv. Suuremat sadu ei tule, aga kahe rõhuala vastasseisu tõttu tõuseb loodetuul tugevaks, Öine miinimum jääb napilt plussi, päeval tõuseb temperatuur 10 kraadini.

Eeloleval ööl loode poolt taevas selgineb. Maa idatiivas on pilvine ja öö hakul sajab kohati vähest vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, rannikul kuni 11, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis taevas selgem, ida pool on pilvi enam, aga sealgi on ilm sajuta. Puhub loodetuul 4-9, rannikul kuni 12, iiliti 15, looderannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Päeval on pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Õhtul aga jõuab Virumaale sajuhooge. Puhub loodetuul 4-10, iiliti 13, rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 11 kraadi.

Ööl vastu reedet on Eesti idaservas vihmahooge ja sekka poetab ka lörtsi. Edasi aga suuremat sadu ei tule. Nõrka vihma võib mõnes kohas piserdada, aga õiget saju mõõtu see välja ei anna. Öised miinimumid on 0-i lähedased, vaid öö vastu laupäeva on miinustes, päevad jäävad alla 10 piiri.