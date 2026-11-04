Hollandi narkoparun ehitas Aafrikas üles võimsa kokaiiniimpeeriumi

Ajaleht The Times kirjutab, et 35-aastane Jos Leijdekkers on Sierra Leones üles ehitanud võimsa narkoimpeeriumi ning tema juhtimisel mängib Aafrika läänerannik Euroopa kokaiiniäris üha suuremat rolli.

Lääne-Aafrika on viimastel aastatel muutunud Euroopa kokaiinikaubanduses üha olulisemaks piirkonnaks ning selle kaudu jõuab Euroopasse vähemalt 30 protsenti kontinendil müüdavast kokaiinist.

Leijdekkersi äriimpeerium, mille väärtus ületab väidetavalt kogu Sierra Leone riigieelarve, naudib väidetavalt riigi mõjukaimate poliitikute kaitset, kirjutab The Times.

Leijdekkers on üks Euroopa tagaotsitumaid kurjategijaid ning Hollandis ja Belgias on ta tagaselja mõistetud kokku enam kui sajaks aastaks vangi. Holland on tema tabamise eest välja pannud kahe miljoni euro suuruse pearaha.

Tänavu on Hollandi eriüksused olnud kahel korral Leijdekkersi tabamisele lähedal, kui mees liikus paadiga kiiresti Sierra Leone ja Libeeria vahel, kuid mõlemal korral tuli operatsioon viimasel hetkel katkestada.

Tema võrgustikku on tänavu seostatud mitme rekordilise kokaiinikonfiskeerimisega, sealhulgas mais Lääne-Sahara ranniku lähedal kaubalaevalt leitud enam kui 30 tonni kokaiiniga. Tegemist oli Euroopa ajaloo suurima ühekordse kokaiinikonfiskeerimisega.

"Ta hoidis neid 30 tonni Sierra Leones, tema korraldas transpordi ja tarnis uimastid," ütles Hispaania narkovastase võitluse üksuse juht Oscar Remacha.

Euroopa Komisjon peatas eelmisel kuul Sierra Leonele mõeldud 18 miljoni euro suuruse abiraha väljamaksmise. Hollandi justiitsminister David van Weel märkis, et seda võib pidada karistuseks selle eest, et riik keeldub Leijdekkersit välja andmast.

Leijdekkers on vähemalt 2022. aastast elanud Sierra Leones eksiilis ning tema pillav elustiil on pälvinud ka laiema avalikkuse tähelepanu. Teda on nähtud koos riigi presidendiperega ning ta on kõrgete ametnikega ööklubides pidutsenud. Leijdekkersi sünnipäeval osales ka riigi narkopolitsei juht.

Euroopa riikide politsei hinnangul kasutab Jos Leijdekkersi narkovõrgustik niinimetatud emalaeva meetodit. Lääne-Aafrikas kokaiiniga lastitud suured kaubalaevad suunduvad Euroopa poole ning annavad lasti merel üle väiksematele kiirpaatidele, vältides nii sadamate rangemat kontrolli. Suurenev narkovoog on Euroopas toonud kaasa kokaiini hulgihinna märkimisväärse languse ning piirkonnas kasvab nüüd ka selle tarbimine.