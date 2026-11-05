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Omanik plaanib LHV peamajja Tallinna südalinnas korterid ehitada

Majandus
LHV Panga hoone Tallinna kesklinnas.
LHV Panga hoone Tallinna kesklinnas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Tallinna kesklinnas asuvat 23-korruselist büroohoonet City Plaza omandav kinnisvaraarendaja Endover kaalub võimalust ehitada see ümber äri- ja eluhooneks. Hoone praegune üürnik LHV kolib ülejärgmise aasta alguses kõrvalkrundil valmivasse äri- ja büroohoonesse City Plaza 2.

Tallinna linnavalitsus saatis teisipäeval volikogule ettepaneku tunnistada kehtetuks detailplaneering, mis puudutab City Plaza hoonet.

Tulevane omanik Endover kaalub võimalust ehitada see ümber äri- ja eluhooneks hoonet ennast laiendamata.

2004. aastal valminud City Plaza kuulub samanimelisele osaühingule, milles on enamusosalus kinnisvaraarendaja Estconde omanikel.

Tänavu veebruaris on kinnistusraamatus tehtud eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks osaühingu Endover Assets kasuks.

Uudisteportaal Ehitusleht kirjutas suvel, et Endover kavatseb osta City Plaza 23 miljoni euro eest. Osapooled tehingu hinda ja tingimusi konfidentsiaalsusnõudele viidates ei kommenteeri. Tehing peaks lõpule jõudma tuleval aastal.

Tallinna abilinnapea Tiit Teriku sõnul ongi linnaga City Plaza tuleviku asjus suhelnud Endoveri esindajad.

"Hetkel menetleme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist. Arendaja on meile konsulatsioonide käigus avaldanud soovi rajada hoonesse korterid. On ilmselge, et esimestel korrustel ei pruugi müra anda võimalust lisada sinna elukondlikku funktsiooni, mis tähendab, et esimesed korrused võiksid jääda teatud ulatuses äripindadeks. Oluline on lisada, et Endover on käinud linnaplaneerimise ametis erinevatel konsultatsioonidel, küll aga ei ole veel nende poolt ühtegi ametlikku taotlust sisse antud," rääkis Terik.

Teriku hinnangul võib volikogu oma otsuse teha juba sel aastal. Kui kiiresti seejärel edasi liigutakse, sõltub suuresti hoone omaniku plaanidest.

Endoveri tegevjuht Roul Tutt kinnitas ERR-ile, et Endover kaalub võimalust kohandada City Plaza äri- ja eluhooneks. Projekt on praegu väga varajases ettevalmistusjärgus.

"Hoones kehtib LHV panga üürileping kuni 2028. aasta märtsini. Ehitustöödega on võimalik alustada alles pärast seda. Seni on kavas vajalikud menetlused ja projekteerimine koostöös Tallinna linnaplaneerimise ametiga. Koostöö linnaplaneerimise ametiga on olnud väga konstruktiivne ja ootame, et see jätkub samas vaimus. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise algatus on üks mitmest sammust selles protsessis," ütles Tutt.

Endover on teinud küll erinevaid kalkulatsioone, aga kuna lõplik lahendus pole paigas, oleks ehitustööde maksumusest rääkida väga ennatlik, lisas Tutt.

LHV uus hoone kerkib kunagisse Eesti kunstiakadeemia asukohta. Merko ehitatav City Plaza 2 tuleb 101 meetri kõrgune, 28 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega.

"Seal on ehitustöödega kõik graafikus, pigem on isegi väike varu. Novembri lõpus peaks tulema ka sarikapidu, siis jääb veel aastajagu sisetöid teha," rääkis hoone tellija Estconde Invest juhatuse liige Margus Tallermo.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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