Vabatahtlikud aitasid teedelt sõitnud autosid hangedest välja

4x4 Help vabatahtlikud Elina ja Ago Tapver olid ühed vabatahtlikest, kes appi tõttasid. Nad rääkisid "Ringvaates", et nende jaoks on tegemist harjumuspärase tegevusega, mis ka elevust pakub.

"Kui on teada, et torm on tulemas, siis adrenaliin päeva jooksul kogub," sõnas Elina.

Ago sõnul oli möödunud ööpäeva kõige suurem töö GoBusi bussi teele tõmbamine. Buss oli tema sõnul kraavi vajunud.

"Traktor oli üritanud seda tõmmata, aga ei saanud kätte ja oli ise korraks kinni jäänud. Siis helistati mulle. Tulin kohale, panin ennast traktori külge kinni, panin traktori ankruks ja vintsisime välja. Saime kätte," kirjeldas ta.

Teisipäeva hommikul kella 6.30 ajal tuli neil reageerida aga ühele kummalisele juhtumile – üks sõiduauto oli keset põldu lumme kinni jäänud. "Inimene väitis, et ta Google Mapsi järgi läks, et pidi otsetee olema. Ta väitis, et alguses oli tee päris hea, sõidetav. Mapsi järgi peaks tee minema sealt, mina seda ei näinud," rääkis Ago.

Ta märkis, et paljud inimesed paistavad sõitvatki GPS-i juhiste järgi, ise teed jälgimata. "Paljud, tundub, sõidavad ainult Google Mapsi järgi, teed ei vaatagi ja siis tee saab otsa mingil hetkel," rääkis Ago.