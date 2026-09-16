Saksa õhuväe baasi lähedale kukkus lõhkeainega droon

Lõhkeainega täidetud droon kukkus alla umbes kilomeetri kaugusel Hannoveri lähistel asuvast Wunstorfi lennuväebaasist. Politsei alustas seal teisipäeval ulatuslikku uurimisoperatsiooni.

Saksa väljaande Bild andmeil kukkus droon alla inimtühjal lagendikul ning julgeolekujõud asusid ümbruskonda läbi kammima, et leida võimalikke teisi droone. Plahvatanud õhusõiduki rusud on saadetud ekspertiisi.

Õiguskaitseorganid ei tea praegu, kust droon pärines.

Teada on, et intsident leidis aset Wunstorfi lennuvälja juures, kus paiknevad Saksamaa õhujõudude sõjaväetranspordilennukid.

Väljaande GeoInsider andmeil on Wunstorfi õhujõudude baas on Saksa õhuväe 62. õhutranspordiüksuse (LTG 62) kodubaas. See opereerib Bundeswehri transpordilennukite Airbus A400M lennukiparki. See on Saksamaa Airbus A400M-de peamine baas ning oluline sõjalise õhutranspordi keskus, kus korraldatakse muu hulgas logistika, vägede transpordi, meditsiinilise evakuatsiooni (MEDEVAC) ja õhus tankimise missioone.

NEW: A drone has crashed in Germany, just around 1 kilometre from a Bundeswehr military air base in Wunstorf, Lower Saxony,



Wunstorf Air Base is the home of the German Air Force's 62nd Air Transport Wing (LTG 62), which operates the Bundeswehr's Airbus A400M transport fleet.… pic.twitter.com/29474NMabm — GeoInsider (@InsiderGeo) September 15, 2026

Bild tõi esile, et augusti alguses üritati lõhkeainega varustatud droonidega rünnata Leipzigi lennujaama. Üks mehitamata õhusõiduk lähenes An-124-tüüpi lennukile, mis oli laaditud Ukrainale mõeldud laskemoonaga. Plahvatus jäi ära ainult tänu imele: drooni sütik oli rikkis.

Hiljem süüdistas Berliin juhtunus ametlikult Venemaa luureteenistusi.

Uudist vahendanud Ukraina meediakanal Dialog.ua meenutas, et Saksamaa otsustas pärast Lepizigi juhtumit käivitada Venemaa suhtes suure "kättemaksuplaani", mille raames antakse Ukrainale üle sihtmärke ja relvi rünnakute läbiviimiseks.

Samuti teatati, et Saksamaa on kindlaks teinud Leipzigi lennujaama rünnakus kahtlustatavate isikud.