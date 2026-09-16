Selisoo uputusohtlik teelõik sai "ümbersõidu" plaanitust pool aastat hiljem

Kaks aastat tagasi toimusid Selisoos RMK maaparandustööd, mille eesmärk oli peatada vee väljavool soost. Siis uuendati ka Suurlauka juures asuvat laudteed. Veetase tõusis aga ootamatult palju ja eelmise aasta lõpus selgus, et suurvee ajal on uus teelõik osaliselt vee all.

"Me ei oodanud seda, et ta seal hakkaks vee alla jääma, et veetase tõuseb. Laudtee uuendati ära, ilus uus särav laudtee, aga ootamatult vesi peal. Jah, see oli ikka üllatus, et seda ei osatud nii täpselt projekteerida," sõnas RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi.

RMK lootis uue, matkajasõbralikuma lõigu rajada juba kevadel, kuid asjaajamine võttis oodatust kauem aega.

"Kõigepealt oli vaja projekti uuendada, see võttis aega. Siis on vaja mitmesuguseid kooskõlastusi: keskkonnaamet, omavalitsus tahtis, et nendelt küsitakse ehitusluba. Kõik need menetlemised ja protsessid ja paberiajamine võtab päris kaua aega alati," nentis Animägi.

Nii valmibki 60meetrine laudtee alles septembrikuu kolmandal nädalal. Lihtne töömeestel parklast paari kilomeetri kaugusel asuvale töökohale pääseda ei ole.

"Siin läheb tund aega näiteks selle käruga neid käänakuid kõiki välja arvestada, natuke tagasi tõmmata ja siis edasi, et mõnest järsemast kohast saaks üle. Ja on ka apsakaid juhtunud, paar korda on koorem ümber läinud," rääkis teed ehitava osaühingu Tarnocon juht ja puusepp Andrei Tarnovski.

Tarnovskit üllatas, et soos käib väga palju inimesi, kes käisid ka tee ehitust uudistamas ja töötajatele jõudu soovimas.

Uue teelõigu kõrval jääb Selisoo loodusrajale Suurlauka äärde alles ka vana laudtee osa. Ants Animägi sõnul kaaluti ka vana laudtee ümbertõstmist, kuid leiti, et odavam tuleb ehitada lisalõik.