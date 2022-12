Valmis Tallinna ringtee viimase lõigu eelprojekt, kuid ehitust pole kavas

Tallinna ringtee, mis ulatub Tallinna idaservast Keilani, on ehitatud juba pea täies pikkuses 2+2 maanteeks, ainuke lõik, kus seda veel tehtud või tehtamas pole, on Valingu ja Keila vahele jääv lõik. Praegu käivad tööd Kanama ja Valingu vahel.

Transpordiametil on nüüd valminud Valingu ja Keila vahelise lõigu eelprojekt, mille järgi ehitatakse sinna 2+2 maantee ning piirkiirus saab teel olema 110 km/h. Ära kaovad senised samatasandilised ristumised põhimaanteega. Valingu-Jõgisoo ristmiku asemele on kavandatud eritasandiline liiklussõlm.

Transpordiamet aga ei plaani praegu algatada Valingu-Keila ja Keila lõunapoolse ümbersõidu ehitusloa menetlust, sest selge pole, millal ehituseks peaks minema. Täpsemalt öeldes pole keegi ehituseks raha eraldanud.

"Kuna Valingu-Keila lõigu ehituse aeg ei ole praegu teada ning projekt ootab rahastusotsust, siis ei ole vaja kiirustada ehitusloa andmisega. Sõltuvalt sellest, milliseks määratakse järgnevates teehoiukavades objekti realiseerimise aasta, kavandame järgnevad tegevused, näiteks maade omandamine, põhiprojekti koostamine," ütles ERR-ile transpordiameti pressiesindaja Erki Varma.

Valingu-Keila lõigu eeldatav ehitusmaksumus on 35 miljonit eurot.

Koos Valingu-Keila lõigu ehitusega on plaanis rajada Keila lõunapoolne ümbersõit, mis peaks Keilast mööda juhtima raskeveokid. Ka see projekt jääb ehitamiseks paremaid aegu ootama. Selle eeldatav maksumus on 10 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).

Plaanis on ka uus põhjapoolne Keila ümbersõit, mis hargneb ringteest rajatavas Valingu liiklussõlmes ning liigub üle viadukti põhja poole peale Alajaama teed.

Paldiski maanteed hakatakse ümber ehitama

Eelprojekt on valminud ka Tallinna-Paldiski maantee 11.–14. kilomeetri ehk Tähetorni-Harku lõigule ning Harku eritasandilisele ristmikule. Tähetorni-Harku ehitatakse ümber 2+2 maanteeks.

Seni oli plaanis ehitada 2+2 teeks ka Juuliku-Tabasalu ühendustee alates Saku-Laagri teest kuni Harku-Rannamõisa teeni. Nüüd on projekti tehtud muudatusi. Esimeses etapis Juuliku-Tabasalu lõiku 2+2 maanteeks siiski ei ehitata, vaid rajatakse 1+1 maantee. Samuti ei rajata esimeses etapis Laagri viadukti koos ringristmike ning jalg- ja jalgrattateedega.

Siingi tingis projekti muutmise rahapuudus. Hiljuti kinnitatud teehoiukavas, kus määrati suuremad tee-ehitusobjektid ja nende rahastamine aastateks 2023 kuni 2026, pole Juuliku-Tabasalu lõigu väljaehitamist enam ette nähtud.

"Kahjuks ei luba riigi rahalised võimalused lähiajal Valingu-Keila, Keila ümbersõidu ja Juuliku-Tabasalu teelõikude valmis ehitamist. Seetõttu ei ole praegu ka kavas ehituslubade väljastamist neile lõikudele," nentis Varma.

Tähetorni-Harku, mis 2+2 maanteena siiski välja ehitatakse, on väga suure liiklussagedusega maanteelõik, mida läbib ööpäevas üle 16 000 sõiduki. Võrdluseks: praegu uuendamisel olevat Kanama-Valingu lõiku Tallinna ringteel läbib ööpäevas 11 500 sõidukit.

Tähetorni-Harku lõigu eeldatav maksumus koos käibemaksuga on 16,4 miljonit eurot, millest 13,9 miljonit tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 2021–2027 perioodi vahenditest. Teelõigu ehitus on kavandatud aastatesse 2024–2025.