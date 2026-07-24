Sügisel algab Tallinna-Tartu maantee järjekordse 2+2 lõigu ehitus

Transpordiamet ja KMG OÜ sõlmisid lepingu, et ehitada välja riigitee Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 99,1–107,1 Käsukonna–Imavere 2+2 teelõik. Plaani järgi algavad 30 kuud kestvad teetööd tänavu septembris.

Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul ütles, et tegemist on transpordiameti jaoks olulise teelõiguga, mis muudab liiklemise Tallinna–Tartu maanteel ohutumaks.

"Tallinna–Tartu vaheline lõik saab juurde ühe 2+2 kaheksa kilomeetri pikkuse lõigu. Lisaks muutub Viljandi suunal liiklemine sujuvamaks võrreldes praegusega," lausus Sammul.

Koos selle projektiga on transpordiametil järgnevatel aastatel arendamisel kokku 53 kilomeetrit 2+2 maanteid kogumaksumusega 277 miljonit eurot, lisas Sammul.

Projekti eesmärk on ehitada olemasolev tee nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, parandada maantee läbilaskvust ja sõidumugavust.

Tööde käigus ehitatakse Tallinna ja Tartu vahele kaheksa kilomeetrit 2+2 maanteed, lisaks kogujateed, ökodukt, kaks silda üle Navesti jõe ja kolm viadukti, väikeulukitunnelid, müravall ja müraseinad. Ühendus Imaverega on ette nähtud ehitatava Paia liiklussõlme kaudu.

Imavere liiklussõlme rajatakse turvaline bussipeatus koos ooteala parklaga ja kergliiklusteega Imavere küla olemasoleva kergliiklusteeni.

Töödega plaanib transpordiamet alustada selle aasta septembris ning ehitusperioodiks on ette nähtud 30 kuud.

Projekti teostab KMG OÜ koostöös ühispakkuja Infragreen OÜ-ga.

Tööde kogumaksumus on 42,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond 95 protsendi ulatuses.