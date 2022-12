Eestist saadetakse Ukraina sõduritele liikuv saun ja pesumaja

Tartus kontrolliti laupäeval Ukrainasse saadetava liikuva sauna ja pesumaja kompleksi tehnilist korrasolekut, et seejärel saaks see Ukraina poole suunduda. Pesemisvõimalus on oluline, et hoida võitlejate tervist ja motivatsiooni.

Sauna ja pesumaja kompleks on kolmest masinast koosnev ja mitmeotstarbeline.

"See on kolmest masinast koosnev kompleks, mis võimaldab sõduritel kõigepealt saada sauna, pesta ennast puhtaks, peale seda puhata. Ja samaaegselt pesta ja ka ära kuivatada oma rõivad. Ja see on väga oluline, et hoida moraali ja tervis korras. Ja seda iganädalaselt," rääkis kompleksi tootmise juht Siim Nellis.

Saunatada ja pesu pesta saab nädala jooksul umbes 400 võitlejat. Projekti üldjuhi Ilmar Raagi sõnul on kompleks võimalik paigutada nii, et see vaenlasele silma ei jääks.

"Me võime need autod paigutada erinevatesse kohtadesse. Ja arusaamine on selline, et see osa, mis on meil pesumaja, jääb tahapoole, sinna, kus on umbes pataljoni tagala, kuhu võib rindelt ka riideid tuua ja jälle ära viia. Nende soov oli, et saun läheks umbes meie mõistes kompanii tagalasse, mis on neli-viis kilomeetrit rindejoonest eemal, kuhugi kõrge hoone taha ja meie need võrgud sinna juurde," lausus Raag.

Kaitseliidu Toompea malevkonna liige Alfred Hallika ütles, et kompleks peaks Ukraina piirini jõudma umbes kahe ja poole päevaga, aga ka ootamatusteks on plaan olemas.

"Meil on endal tehniline tugi kaasas ja meil on saateauto kaasas. Ja ettevalmistatud kõik "juhul kui-d"," ütles Kaitseliidu Toompea malevkonna liige Alfred Hallika.

Kohalolnud Ukraina esindaja sõnul aitavad sellised võimalused hoida võitlejate motivatsiooni.

"Rindel on just praegu väga külm ja porine. See on väga oluline kõigile rindel olijatele. Ja see on tõesti ime, see on tõesti väga hea jõulukink kõigile," lausus Ukraina esindaja Juris Jurašš.

Kompleks läheb vabatahtlike pataljonile Karpatsa Sitš, mis on olnud rindel alates märtsikuust.