Maimets: rahvarohketes kohtades võiks taas maski kanda

"Eile (esmaspäeval - EPL) oli meil teadusnõukoja koosolek, kus mõtlesime, kas oleks mõistlik mitme riigi eeskujul tulla tagasi maskide juurde. Meie arust oleks aeg seda soovitada, mitte kohustada, võttes arvesse mitte ainult Covid-19 tõusu, vaid ka teiste hingamisteede viiruste suurenevat lainet. Me tõesti soovitaksime rahvarohketes kohtades, eelkõige ühissõidukites, maski kanda," rääkis Tartu ülikooli rakubioloogia professor Maimets intervjuus EPL-ile.

Tema sõnul ei ole instrumentide valik viirushaiguste leviku takistamisel väga suur ning kõik need on viimase kolme aasta jooksul läbi proovitud.

Samas rõhutas Maimets, et nõus ka õiguskantsleriga, kes ütleb, et meetmed peavad olema proportsionaalsed.

Maimets avaldas ka lootust, et need ajad, kui mõnedesse kohtadesse lubatakse ainult vaktsineeritud inimesi ei tule tagasi, aga samas viitas ta, et rahvusvahelises mõttes ei ole koroonatõend siiski kuhugi kadunud ja mitmel pool nõutakse seda jätkuvalt.

Teadusnõukoja juht rääkis, et haiglates on koroonapositiivseid inimesi ligi 300, mis paneb haiglatele pinge ja lisakoormuse. Siiski otseselt Covid-i tõttu on haiglas neist umbes kolmandik.

Ühiskonnas on iga 17. inimene koroonapositiivne ja enamik neist on ka nakatavad, tõdes Maimets.