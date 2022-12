Rõuge volikogu otsustas Nursipalu laiendamist mitte toetada

"Otsuse sisu oli, et meie nõuame selle polügooni suhtes täiendavaid keskkonnauuringuid. Me nõuame, et see asi viiakse läbi vastavalt planeerimisseadustele ja sellega koos ka mahu-uuringud, ning kaasatakse ka kogu kogukond ja valla juhtkond," selgitas ERR-ile vallavolikogu esimees Mati Kuklane (EKRE) 19 volikoguliikme otsust.

Volikogu esimehe sõnul on Nursipalu puhul praegu palju küsimusi õhus, muu hulgas kompenseerimismehhanism neile inimestele, kes peavad oma kodu jätma.

"Tuleb välja, et meil ei ole isegi seadusandlust, mis lubaks inimestele need õiglase hinnaga kompenseerida. Momendil seadus ütleb, et turuhind pluss motivatsioonitasu 30 protsenti. Ja kui keegi sellega nõus ei ole, siis sundlikvideerimise korral saavadki inimesed ainult selle turuhinna."

Kuklane tõi välja, et turuhinnad Rõuge vallas, mis on Eestis pea kõige kaugem ääremaa, ei ole need, mis Tallinnas ja mujal. "Me lihtsalt ei saa seda oma inimestele lubada."

Täiesti lahendamata on volikogu esimehe sõnul ka see küsimus, mis saab nende inimestega, kes jäävad harjutusvälja ümbruses nn kahe kilomeetri tsooni. "Kes hakkavad kõige rohkem selle mürasaaste tulemusel kannatama, nende jaoks ei ole ju tegelikult seaduslikku mehhanismi."

Volikogu ettepanek on esmalt hakata muutma seadusi, et inimesed saaksid õiglase kompensatsiooni oma majade eest. "Seal on ikka pered, kes on aastakümneid oma elamisi ehitanud ja müüa nüüd see maha mingi 100 000 või 150 000 euroga ja osta Lasnamäel korter ja vaadata siis aknast välja... Selline lähenemine meile küll kuidagi ei sobi," ütles Kuklane.

Praeguste plaanide järgi saab Nursipalu harjutusvälja suuruseks koos olemasoleva harjutusväljaga 9882 hektarit. Selle alla jääb üle 200 eraomandis oleva maaüksuse ja 21 kodu.