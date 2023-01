Valitsus arutab Nursipalu laiendamist uuel nädalal

"Alles üleeile (kolmapäeval – toim.) saime kätte värske õigusliku analüüsi, mis puudutab seda, millised üldse on valitsuse võimalused ja vajadused otsustada," rääkis Pevkur Vikerraadio saates "Uudis+". "Selleks, et valitsus saaks adekvaatselt otsustada, peavad valitsusel olema adekvaatsed aluspaberid ja analüüsid, vajadusel ka õiguslikud. Ja nagu ma ütlesin, ühe väga olulise õigusliku analüüsi saime me kätte üleeile."

Pevkuri sõnul valmistab ministeerium ette kolm võimalikku stsenaariumi teemaga edasi liikumiseks. "Me kirjutame lahti, mis on nende kolme erineva stsenaariumi mõju elik kui me kasutame riigikaitselist erandit, kui me läheme riigi eriplaneeringu peale või kui kasutada tavapärast planeerimisprotsessi. Nii et nende mõjude pinnalt peab valitsusel ühel päeval lõpliku otsuse langetama, aga milline see olema saab, on hetkel raske ennustada," rääkis kaitseminister.

Pevkur rõhutas, et tema eelistus oleks see, et harjutusala tekiks nii kiiresti kui võimalik, sest selline on olnud ka kaitseväe juhataja soov.

Samas lubas kaitseminister, et harjutusala rajamiseks vajalike uuringutega jätkatakse igal juhul: "Eks me peame nüüd valitsuses järgmisel nädalal vaatama, mis moodi see kõige mõistlikum tee edasi on. Aga nii nagu me oleme ka kohalikele lubanud, et erinevaid planeerimisseaduses nõutavaid hinnanguid me peame ikkagi võtma. Seal on küsimus nii selles, kas ja kui palju tehakse Natura alade hindamist, kas ja kui sügavuti minnakse keskkonna strateegilise mõju hindamisega ja veel palju teisi hinnanguid. Need tööd on kõik paralleelselt käimas."

Lisaks jätkuvad ministri sõnul ka muud tegevused, mis on harjutusväljaku jaoks vajalikud ning seda olenemata valitsuse konkreetsest juriidilisest otsusest: "Nagu ma ütlesin ka sõltumata sellest, kas valitsus teeb otsuse enne või pärast valimisi, siis need toimingud, mis selle haridusala rajamiseks on vaja teha - eelkõige kinnistute omandamised - need toimingud liiguvad ikkagi edasi. Riigi huviala on määratletud ja riigi huviala sees olevad kinnistud on riigil ka huvi soetada. Nii et need toimingud - inimestega läbirääkimised, inimestele selgitamised, kompensatsioonimehhanismi loomised - need kõik liiguvad edasi, sõltumata sellest, kas vabariigi valitsusele puhtalt formaalse otsuse teeb enne või pärast valimisi."

Pevkuri sõnul on julgeolekuolukord Euroopas on ülimalt pinev ning seetõttu peab kaitseministeerium tagama, et kaitsevägi saab kõik vajaliku selleks, et Eestit kaitsta.

"Selle hulka kuulub ka võimalikult kiiresti 2. jalaväebrigaadile harjutusväljaku tegemine. Kõik need jutud sellest, et sinna rajatakse NATO baasi ja muud sellist on minu arvates pahatahtlikud info kõrvalejuhtimised meie enda kaitseväe vajadustest ja sellest, et ka 2. jalaväebrigaadil, mis saab soomustatud, on vaja harjutada sarnastes tingimustes nagu 1. brigaad saab keskpolügoonil," rõhutas minister. "Seetõttu – mida kiiremini me saame harjutusala tehtud, seda paremini saab ka kaitsevägi olla valmis võimalike ohtude tõrjumiseks."