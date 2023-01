RMK peatab Nursipalu aladel lageraied

RMK juht Mikk Marran teavitas reedel keskkonnaminister Madis Kallast otsusest lõpetada lageraied planeeritava polügooni sisse jäävatel aladel ning peatada kõik metsamajandustööd planeeritaval Nursipalu harjutusvälja puhveraladel.

"Otsustasime, et kuni ei ole täpsustunud Nursipalu harjutusvälja vajadused, siis RMK peatab lageraied planeeritavatel polügooni aladel. Ennetavalt peatame ka kõik metsamajandustööd planeeritaval puhveralal, et aidata kaasa kaitseministeeriumi soovitud ligi 500-meetrise puhverala loomisele," ütles Marran.

Keskkonnaministri hinnangul on vaja Nursipalu harjutusvälja laiendamise plaanidega seotud olukorda rahustada ning osaliselt peatada sealsed käimasolevad tööd. "Leppisime ka kaitseministriga omavahel kokku, et tihendame kahe valitsemisala koostööd seoses Nursipaluga, et kõik küsimused ja mured saaks järgmistel etappidel varakult ja ennetavalt läbi räägitud," ütles Kallas.

RMK on majandanud Nursipalus metsi nagu kõiki teisi majandusmetsi Eestis. Nursipalu aladel kasvav mets on istutatud 50-60 aastat tagasi pärast nõukogude armee tehtud lageraiet. Nüüdseks on sellest sirgunud ühtlase vanusega keskealine männik. RMK jätkab Nursipalus harvendusraiete tegemist, et tagada metsa edasist kasvamist.