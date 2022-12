Tallinna börsi aasta: tehingute arv kasvas, käive aga langes

Paar päeva enne aasta lõppu oli Tallinna börsil tehtud tänavu kokku 950 000 tehingut summas 390 miljonit eurot. See tähendab, et aasta teine pool oli börsil käibe mõttes veelgi nadim kui aasta esimene pool: esimese kuue kuuga tehti tehinguid 260 miljoni euro eest, viimase kuue kuuga seega 130 miljoni euro eest.

Mullu tehti Tallinna börsil 900 000 tehingut, mis märkis uut rekordit. Käive oli börsil mullu veidi alla poole miljardi, 490 miljonit eurot.

Tallinna börsi indeks OMXTGI, mis mullu oli 49-protsendise kasvuga maailmas teisel kohal, kahanes aastaga 12 protsenti, ütles ERR-ile Tallinna börsijuht Kaarel Ots, lisades, et kahe aastaga on indeks ikkagi 30 protsendiga plussis.

"Üldiselt on nii, et heade ja halbade uudistega saavad börsid kenasti hakkama, kuid teadmatusega on keerulisem – seda saime mööduval aastal kõvasti tunda ja teatav närvilisus ei jätnud puutumata ka Tallinna börsi, kuid sellele vaatamata võib aastaga rahule jääda," lausus ta.

Suurimat käivet tehti aasta jooksul oodatult kahe kõige suurema turuväärtusega ettevõtte, Enefit Greeni ja LHV aktsiatega, vastavalt 115 ja 82 miljonit eurot. Neile järgnes Coop Pank 32 miljoni euroga.

Tänavu toimus Tallinna börsil kuus IPO-t, millega võib Otsa sõnul väga rahule jääda, arvestades, et sellega edestatakse mitut Skandinaavia riiki.

"Põhituru fondinimekirja lisandus EfTEN United Property fond, kes viis enne noteerimist läbi ka eduka avaliku pakkumise. Võlakirjanimekirja lisandus Bigbank, kes kaasas väga populaarseks osutunud pakkumisega 20 miljonit; lisaks kaasas Coop Pank võlakirjadega 10 ja elektritõukerataste tootja Tuul Mobility First Northil kolm miljonit," lausus Ots.

Põhituru aktsianimekirjas kaasasid lisakapitali LHV Group ja Coop Pank, kokku 55 miljonit eurot, mõlemal juhul ületas investorite nõudlus tugevalt pakkumist, märkis Ots. Lisaks kaasasid kolm First Northi ettevõtet aktsiatega kokku viis miljonit eurot.

Ots praegust olukorda majanduses mustades toonides ei näe. "Tasub meenutada, et investorile kõige paremad ostukohad leiab tavaliselt siis, kui üldine meeleolu on kõige depressiivsem ja ajalehe pealkirjad kõige mustemates toonides. Ettevõtete vaatest olen veendunud, et ei ole olemas sellist asja nagu vale või halb aeg börsilt raha kaasata – seda kinnitavad omakorda mitmed viimase aja edulood – küsimus on hinnas ning narratiivi ja numbrite kokkukõlamises. Börs oli, on ja jääb kõige läbipaistvamaks kohaks, mille kaudu investorid saavad nendesse ettevõtmistesse panustada," lausus ta.

Investoreid tegutseb Tallinna börsil aasta lõpu seisuga 103 000.