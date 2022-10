Tallinna börs on aasta algusest langenud üle 15 protsendi

Kõik kellel vähegi vaba raha oli, proovisid seda möödunud aasta lõpus Tallinna börsile paigutada. Kasvõi näiteks osaledes Enefit Greeni esmases avalikus pakkumises. Aktsiahinnad kasvasid ja raha tuli börsile ainult juurde.

"Sel aastal on Tallinna börs eelmise aastaga võrreldes liikunud täiesti teises suunas. Kui eelmisel sügisel osteti suure hurraaga kõiki aktsiaid kokku, oli vabanenud pensioniraha, siis sel aastal on näha tehinguteaktiivsuse vähenemist ja ka investeeritavad summad on väiksemaks jäänud," rääkis LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel.

Nagu ka teised maailma aktsiaturud, on Tallina börs olnud sellel aastal languses.

Inimene, kes näiteks inflatsioonihirmus aasta alguses aktsiaid ostis, võiks olla lisaks inflatsioonile üheksa kuuga kaotanud oma varast veel 16,4 protsenti. Nii palju on kukkunud Tallinna börsi indeks. Ja võib veel kukkuda.

"Ma arvan, et see langus siin jätkub. Senikaua kui inflatsioon on tõusuteel ja senikaua kuni maailma keskpangad enam ei tõsta intressimäärasid. Kui juba intressimäärad on mingisuguse lae leidnud ja hakatakse rääkima intressimäärade langetamisest, ilmselt see võiks olla pöördemoment, millal aktsiaturud teevad oma põhja," ütles Swedbanki finantsturgude vanemmaakler Meelis Maasik.

"Kui aktsiate hinnad kukuvad, siis see peegeldabki seda, et investorid eeldavad, et olukord muutub keerulisemaks. Kas nüüd tänaseks on sisse hinnatud kõige mustem stsenaarium – ma arvan, et Balti turul ilmselt mitte, sest selle turu eripäraks on see, et siin peamiselt mängivad rolli väikeinvestorid, siin on vähe institutsionaalseid välisinvestoreid ja ma arvan, et väikeinvestorid reageerivad sündmustele natuke aeglasemalt ja paljud võib-olla hoiavad neid instrumente ka pika horisondiga," rääkis Avaron Asset Management investeeringute juht Peter Priisalm.

"Kui tõesti investoritel tuleb hakata ettevõtetest raha välja võtma, et katta oma kommunaal- või laenukulusid, võime siin mõningast langust näha, aga üldiselt, nii palju kui me oleme Tallinna börsi aktsianimekirju jälginud, siis siin tunduvad investeerivat ikkagi jõukamad isikud, kellel seda raha igapäevakulutusteks võib-olla vaja ei ole," rääkis LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel.

Oma aktsiaid kohe maha müüa, eksperdid siiski ei soovita. Pigem tasuks nende hinnangul ettevaatlikult juurde osta.