Yle: Soome võib Eestist vastu võtta kuni sada sõjapõgenikku nädalas

Eestis sai lõppenud aastal kaitset üle 60 000 Ukraina sõjapõgeniku. Soomes on ajutist kaitset taotlenud alla 50 000 ukrainlase. Samas on Soome rahvaarv ligi viis korda suurem kui Eestis. Talve saabumine ja venelaste rünnakud Ukraina tsiviiltaristule ei ole põgeniketulva esialgu suurendanud, aga juba saabunud ukrainlaste hulk kipub Eestile üle jõu käima.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits ütles ERR-ile, et toimunud on valitsustevahelised esmased vestlused, kus on arutatud, kuidas Soome saaks Eestit tulevases põgenikelaines abistada, aga detailid on veel kokku leppimisel.

Soome on pakkunud, et võib alates jaanuarist vastu võtta 50 kuni 100 Eestist saabuvat ukrainlast nädalas, kirjutab Yle.

Ukrainlastel on ka praegu õigus ühest Euroopa Liidu riigist teise liikuda, aga nüüd plaanivad Eesti ja Soome ukrainlastele ühisel jõul ka bussi- ja laevatranspordi korraldada. Iseasi on, kui paljud ukrainlased seda võimalust kasutavad ja Soome lähevad. Eesti peab oluliseks põgenike abistamist jätkata, kinnitas Tarmo Miilits.

"Oluline on see, et esmane vastuvõtt mis iganes arvudes on vaja meie poolt tagada. Kui sõjapõgenikud meile saabuvad, on vaja tagada esmane majutus, esmane toiduabi, sotsiaalne abi, psühhosotsiaalne nõustamine. Need on need tegevused, mis kindlasti tuleb teha heal tasemel. Järgmiseks on oluline neile, kes otsustavad siia jääda, leida koostöös paremad majutustingimused," lisas Miilits.

Eestis praegu usinalt keelekursustel käiv ukrainlanna Marina Makarenko loodab pärast kursuste lõppu tööle asuda. Eelkõige tunneb ta puudust eestlastega suhtlemisest, et siinsesse ühiskonda paremini sisse elada.

"See on ju teine maa ja on väga raske kõike teada, näiteks Eesti traditsioone. Kohalikega suhtlemist on ikka väga vähe. Mida rohkem me saame teada, kuidas siin elatakse, seda lähemale jõuame siinse kultuuri ja muu mõistmisele," rääkis Ukrainast põgenenud Marina.