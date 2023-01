Rootsi tahab vastu võtta seaduse, mis lubaks juurde ehitada tuumajaamu

Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles, et valitsus teeb ettepaneku võtta vastu uus seadus, millega tühistatakse praegused piirangud. Praegu tohib Rootsis olla ainult 10 tuumareaktorit ja need võivad riigis asuda ainult kolmes kohas, vahendas Financial Times.

"Me peaksime saama ehitada rohkem reaktoreid rohkematesse kohtadesse, kui seni oleme saanud teha. Meil on Rootsis ilmselge vajadus suurema elektritootmise järele," ütles kolmapäeval Kristersson.

Rootsi peab lähiaastatel märkimisväärselt suurendama oma elektritootmist. Investorid plaanivad rajada Põhja-Rootsisse mitu tehast, mis vajavad suures koguses energiat.

Riigile kuuluv kaevandusfirma LKAB teatas, et süsinikuvaba tootmine nõuaks sellises koguses elektrit, mis võrdub ühe kolmandikuga Rootsi praegusest elektritoodangust.