Tartu maleva noorkotkad matkasid tõukekelkudega Pühajärvel

Laupäeval kogunes Pühajärve äärde grupp noorkotkaid, et kahe ja poole tunni jooksul matkata tõukekelkudega mööda Pühajärve jääd.

"Keskpäevasel matkal sõidetakse ligemale seitsmekilomeetrine tiir. Täna on järvel suur vabadus, meil on lausjääga tegemist, kõik selle lumelopa on kenasti ära külmetanud ja keskmise saare tagant tiiruga tehakse mitmeid loodusvestmisega pause ja näete, kõik saavad hakkama - noored, väikesed, suured, kõik," rääkis matkakorraldaja Imre Arro.

Need, kes tundsid end kelgu peal juba kindlamalt, proovisid jää peal igasuguseid trikke teha.

"Esmakordne asi, et on küll tõukeratastega sõidetud, aga ei ole kelkudega sõidetud. See õppimine kuidas seda teha, siis kindlasti see on neile palju nalja pakkunud, aga üldse näha, et on võimalik ka jää peal kõndida ja liigelda, et mitte ainult metsas või kuskil maantee ääres vaid ka siin ja kindlasti grupi juht on palju ja huvitavaid teadmisi andnud - loodusteemalisi teadmisi," rääkis rühmapealiku abi Karl-Marten Kütt.