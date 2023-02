Lätlased saavad Riias Eesti kuu raames tutvuda Eesti kultuuriga

Eesti kuu Lätis mängisid avatuks Riia Medinši kooli noored muusikud. Eesti kuu Lätis on lätlaste ja eestlaste ühine ettevõtmine, mida veavad Riia Läti seltsi juht ja ajaloolise seltsimaja peremees Guntis Gailitis ning Tallinnas elav lätlane, Eesti teatriliidu seenioride ühenduse esimees Juris Žigurs, keda seob aastakümnete pikkune koostöö ajast, mil Gailitis Läti ja Žigurs Eesti rahvusooperis töötas.

"1991 oli siin Baltica ja siis me saime esimest korda tuttavaks. Aga mina praeguse esimehega olen tuttav ajast, mil meil oli väga hea koostöö Läti ja Eesti rahvusooperi vahel," rääkis Žigurs.

"Veebruar on Eesti kuu ja siin toimuvad Eesti saatkonna üritused. Kuid Riia Läti selts pole ainus, kel on tihe koostöö eestlastega - koolid, teised haridusasutused, ooper…," kirjeldas Gailitis.

Tekstiilikunstnikke on 11. aastat järjest kutsutud Riiga oma töid tutvustama seepärast, et need maja valgesse saali väga sobivad.

Ollisaar on näitusele, mis kannab nime "Ikka see sama kuu" koondanud nii viimaste aastate kui ka varasemat vaibaloomingut, kutsudes lätlasi kaasa mõtlema olulistele hetkedele elus. Sellele, kuidas tasakaalu hoida.

"Tartu kunstnikel on Läti ja Riiaga hästi aktiivne suhe. Nii et ma arvan, et see pole ootamatu ja tundmatu maailm, kuhu olen sattunud. Samamoodi, töötades kõrgemas kunstkoolis Pallas, on meie tekstiiliosakonnal hea koostöö Läti kunstiakadeemiaga," rääkis Ollisaar.

Ollisaare näituse kõrval jõuab veebruaris Riia Läti seltsi majja ka hulk eesti muusikuid ja seal toimub ka suursaadik Eerik Marmei korraldatav Eesti Vabariigi 105. aastapäeva vastuvõtt.