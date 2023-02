Saksamaa ja teised Euroopa riigid tahavad keelustada "igavesed kemikaalid"

Saksamaa ühes mitme teise Euroopa Liidu liikmesriigiga tahab keelustada ligikaudu 10 000 PFAS kemikaali, mis lagunevad väga pika aja jooksul ning võivad tekitada terviseprobleeme, näiteks maksakahjustusi, kilpnäärmehaigust, rasvumist, viljakusprobleeme ja vähktõbe.

Vastava ettepaneku Saksamaa, Taani, Norra, Madalmaade ja Rootsi poolt avaldas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA). Juhul kui ettepanek läbi läheb, siis oleks tegu suurima kemikaalide keeluga Euroopas, vahendas Tagesschau.

Ettepaneku keskmes on PFAS ehk per- ja polüfluoritud alküülühendid, mida võib leiduda nii pitsakarpides, riietes ja muus tekstiilides kui ka šampoonides. Saksa föderaalse keskkonnaministri Steffi Lemke sõnul tahab ta peatada nende kemikaalide tekitatud keskkonnakahju. Eksperdid on hinnanud, et kui midagi ette ei võta, siis jõuab looduskeskkonda järgmise 30 aasta jooksul 4,4 miljonit tonni PFAS ühendeid.

Saksa föderaalne keskkonnaamet leidis eelmisel aastal, et Saksa laste ja noorukite vereringes leidub liigsuurel määral PFAS ühendeid. Kuni neljandiku noorte inimeste puhul oli nende ühendite kontsentratsioon nii suur, et keskkonnaameti sõnul ei saa tervisekahjude tekkimist välistada.

Euroopa Kemikaaliamet hindab märtsis kas PFASi ühendite keeld on Euroopa Liidu seadusandlusega kooskõlas. Juhul kui ettepanek on juriidiliselt vettpidav, siis uuritakse antud küsimust teaduslikult edasi ning analüüsi tulemused edastatakse Euroopa Komisjonile. Seejärel peavad Euroopa Liidu 27 liikmesriiki otsustama, et kas Euroopa Liit keelab PFAS ühendid. See võib kõige varem juhtuda 2025. aastal.